Bitcoin tehlikesi! Evini arabasını kaybedenler var

KUMAR GİBİ GÖRENLER BÜTÜN PARASINI KAYBEDER

Nasıl bir grafik sergileyeceği bilinmeyen ne kadar yükselip ne kadar düşeceği kestirilemeyen bir yatırım aracına başvurmanın bir kumar olduğunu dile getiren Polat; sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece Bitcoin için söylemiyorum. Böyle bilinçsizce bir yatırımın zar atmaktan farkı var mıdır? Bu bilinçsizlik Bitcoin'de had safhada. Bitcoin bütün yatırım araçlarından daha karmaşık ve kuralsız. Bitcoin mantığında türetilmiş kripto paralar var. Bunların üreticileri de belli değil. Bitcoin'in 2140 yılına kadar bütün üretimi planlanmış. 11 bin sunucuda aynı kurallar işler. Diğerlerinde ise tam bir kuralsızlık vardır. Arkasında kim var ve ne kadar kripto para üretiliyor bilemiyoruz."



Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İsmail Hakkı Polat

SOSYAL MEDYADAN GELEN 'TÜYO'LARA DİKKAT

Polat, sosyal medya ve kulaktan dolma tüyolara karşı uyararak Polat; "Bazı bilinçsiz yatırımcılar Twitter'da bir şey okuyor ve parasını Bitcoin ve türevlerine yatırıyor. Bunun bahis oynamaktan bir farkı var mı? Geçenlerde ironik bir tweet attım. O espiriyi anlamayan bazı insanlar Bitcoin'lerini satmışlar. "İsmail Hoca demek ki çok önemli bir tüyo aldı" demişler. Sonra bir video hazırlayıp "Arkadaşlar sadece benim sözümle kripto para alıp satıyorsanız kendinizi gözden geçirin" dedim. Evi arabayı satıp buraya girerseniz kaybedersiniz dedim. Sosyal medyadan gelen bilgiye kesinlikle sorgulayıcı yaklaşmak gerekir. 2-3 kaynaktan doğrulamalısınız diyeceğim ama bunlar da doğrulanabilecek bilgiler değil." dedi.