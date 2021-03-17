SON DAKİKA: Bitcoin yüzünden katliam: Antalya'da bir aile yok oldu!

Son dakika haberleri... Bitcoin yüzünden Antalya'da bir aile yok oldu. Aynı aileden otel fotoğrafçısı olan Mustafa Gider'in (40), birlikte yaşadığı annesi, Önceki gece Muratpaşa ilçesi Güzeloba mahallesinde bulunan bir sitedeki 3 katlı villada baba Muzaffer (73) ve eşi Işık Gülsen Gider (65) ve kızları Gamze Gider'in (43) başlarından vurduktan sonra intihar eden Mustafa Gider'in cenazeleri yakınları tarafından gözyaşları arasında alındı.
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BİTCOİN SONU OLDU
Cenazeleri araçlara konması sırasında İstanbul'dan cenaze işlemleri için gelen hala Esin Güler yeğenini piyasaya 150 bin lira borcu olmadığını söyledi.
Yeğenin bitcoin sanal paranın yaktığını da belirten acılı hala Güler, "Yeğenim Mustafa pırıl pırıl bir çocuktu. Bunları nasıl yaptı bilmiyorum. Ancak onu bitiren bitcoin oldu.
Önce 250 bin, sonra 65 bin lirasını bitcoinde kaybetti. Sonra arabasını sattı. En son arkadaşından 35 bin lira borç alıp bitcoine yatırmış. Onu da kaybetmiş. Arkadaşı da 3 bin lirayı geri isteyince gururuna yedirememiş. Çok temiz bir çocuktu. Bunları nasıl yaptı bilmiyorum. Buradan sesleniyorum. Bitcoin zengin işi fakirler oynamasın. Yeğenimin sonu oldu" diye konuştu.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Adli Tıp Kurumu morgundan alınan 4 kişilik Gider ailesi, yıkama işlemlerinin ardından Kurşunlu mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yan yana gömülen ailenin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Mustafa Gider'in katliamda kullandığı pompalı tüfeği ise kısa bir süre önce internetten aldığı iddia edildi.
AYAK PARMAĞIYLA ATEŞLEDİ
Gider'in, annesiyle ablasını zemin katta öldürdüğü, babasını ise birinci katta öldürüp, diğer cesetlerin yanına taşıdığı belirlendi. Mustafa Gider'in, tüfeğin tetiğini ayak parmağıyla ateşleyerek kendi yaşamına son verdiği ortaya çıktı.
Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları el barut izi incelemesinde Mustafa Gider'in, anne, babası ile ablasını pompalı tüfekle başlarından vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi.
Otellerde fotoğraf çekerek geçimini sağlayan Mustafa Gider'in bir süredir psikolojik rahatsızlığı olduğu ve çevresine 150 bin lira borcu olduğu öne sürüldü. Ailenin bir yıl önce kiraladıkları 3 katlı villada yaşadığı, baba Muzaffer Gider'in emekli polis memuru olduğu öğrenildi.Son dakika: Antalya'da korkunç olay! Aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu Aile katliamından borç çıktı Antalya'da son dakika korkunç katliam! Antalya'da ailesini katletmişti! Ayak parmağıyla...