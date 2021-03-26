SON DAKİKA | Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları:

Bugünlerde, toplumun biri sınırlı, diğeri ise asıl büyük kesimine baktığımızda birbiriyle çelişen düşünceler görüyoruz. Toplumun bir kesimiyle bilim insanlarını kastediyorum. Büyük kesimi ile de, artık bıkkınlık duyguları yaşayan insanlarımızı kastediyorum.

Çelişik olan bence şudur: Bilim insanları aşıyla artık yoluna girecek bir hayattan bahsediyor ve Covid-19'a karşı zafer duygusu dünyanın her yerinden alttan alta artık yükseliyor. İtimat edeceğimiz; ayların biriktirdiği bir yorgunluk değil, budur. Önümüzde hayatın ışığı var.

Hepiniz biliyorsunuz ki, maske ve sosyal mesafe tedbirleri Covid-19 virüsünü yeryüzünden silip atamaz. Bu iki tedbir bizi hastalıktan ve virüsün yol açacağı ölümden korur. Tedbirlere bu yüzden uymak zorundayız.

Yine hepiniz biliyorsunuz ki, insanlık virüs karşısındaki zaferini, adı aşı olan silahla elde edecek.

Bugün birçok insanın karamsarlık ve belirsizlik, yılgınlık duyguları içinde olmasının sebebi, aşı hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasıdır. Ve dahası ülkemizdeki aşılama programı, aşı tedariki ve aşı çalışmaları hakkındaki bilgi eksikliğidir. Bugün bu konulara değinecek, sayılar ve bilgiler vereceğim.

Öncelikle, Türkiye Covid-19 Aşı Tablosu hakkında bazı verileri paylaşmak istiyorum. Sayılara bilhassa dikkat edin.

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