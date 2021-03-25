Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Kritik toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilk açıklama

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde, videokonferans yöntemi ile toplanmıştı. Toplantıda, vaka sayılarında artış, mutasyondaki son durum, aşılama süreci ve aşı tedariki konularının ele alındı. Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağının da merak edildiği kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan ilk açıklama geldi.