Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Kritik toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilk açıklama
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:50
00:21
'Staj Seferberliği' programına rekor başvuru | Video 25.03.2021 | 15:31
02:46
02:23
00:34
01:50
01:30
Hava Durumu 25-03-2021 25.03.2021 | 08:00
07:57
Son dakika: İstanbul'da kar rezaleti! Tuzlama yapılmadı araçlar yolda kaldı 25.03.2021 | 07:57
08:01
02:39
İşte AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi'nde çalınacak o şarkılar... 24.03.2021 | 10:58
11:05
01:30
Hava Durumu 24-03-2021 24.03.2021 | 08:00
01:49
İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video 23.03.2021 | 14:18
01:03
00:44
İçişleri Bakanlığı'ndan videolu cevap: Haklarımızın teminatı kanunlardır 23.03.2021 | 13:03
00:43
03:20
24:54
01:30
Hava Durumu 23-03-2021 23.03.2021 | 08:00
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde, videokonferans yöntemi ile toplanmıştı. Toplantıda, vaka sayılarında artış, mutasyondaki son durum, aşılama süreci ve aşı tedariki konularının ele alındı. Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağının da merak edildiği kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan ilk açıklama geldi.