Video Haber Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Kritik toplantının ardından Fahrettin Koca'dan flaş açıklama | Video

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Kritik toplantının ardından Fahrettin Koca'dan flaş açıklama | Video

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Kritik toplantının ardından Fahrettin Koca'dan flaş açıklama | Video
25.03.2021 | 23:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Kritik toplantının ardından Fahrettin Koca'dan flaş açıklama | Video 02:26
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Kritik toplantının ardından Fahrettin Koca'dan flaş açıklama | Video 25.03.2021 | 23:19
Hollanda'da bomba ihbarı: Parlamento binası boşaltıldı | Video 01:42
Hollanda'da bomba ihbarı: Parlamento binası boşaltıldı | Video 25.03.2021 | 20:23
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında | Video 02:38
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında | Video 25.03.2021 | 20:10
Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı... | Video 03:26
Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı... | Video 25.03.2021 | 20:07
SON DAKİKA HABERİ: Bursa'da panik anları! Meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı | Video 01:29
SON DAKİKA HABERİ: Bursa'da panik anları! Meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı | Video 25.03.2021 | 19:21
Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan kritik temas! 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi | Video 06:25
Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan kritik temas! 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi | Video 25.03.2021 | 18:02
Uruguay’da Covid-19 aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü | Video 01:20
Uruguay’da Covid-19 aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü | Video 25.03.2021 | 17:52
Gürcan Bilgiç | Şipşak Burak 02:22
Gürcan Bilgiç | Şipşak Burak 25.03.2021 | 16:29
Okan Müderrisoğlu | Emin adımlarla 2023’e 04:23
Okan Müderrisoğlu | Emin adımlarla 2023’e 25.03.2021 | 16:19
Son dakika! KKTC'de FETÖ operasyonu! Türkiye'ye getirildiler | Video 02:20
Son dakika! KKTC'de FETÖ operasyonu! Türkiye'ye getirildiler | Video 25.03.2021 | 15:06
Bercan Tutar | Erdoğan’dan ‘küresel Türkiye’ manifestosu 04:03
Bercan Tutar | Erdoğan’dan ‘küresel Türkiye’ manifestosu 25.03.2021 | 13:09
Mahmut Övür | AK Parti Kongresi’nden küresel mesaj 04:08
Mahmut Övür | AK Parti Kongresi’nden küresel mesaj 25.03.2021 | 12:47
Hasan Basri Yalçın | Güven ve istikrar 04:13
Hasan Basri Yalçın | Güven ve istikrar 25.03.2021 | 12:45
Engin Ardıç | Muharrem iş yapar mı? 02:43
Engin Ardıç | Muharrem iş yapar mı? 25.03.2021 | 12:43
Türkiye'de mutant virüs var mı? Vakaların katlanarak artmasının sebebi Türkiye'ye özgü mutant mı? 02:23
Türkiye'de mutant virüs var mı? Vakaların katlanarak artmasının sebebi Türkiye'ye özgü mutant mı? 25.03.2021 | 11:09
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist böyle etkisiz hale getirildi 00:34
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist böyle etkisiz hale getirildi 25.03.2021 | 10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a Hollanda galibiyeti telefonu! Burak Yılmaz ve Şenol Güneş'i böyle tebrik etti... 01:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a Hollanda galibiyeti telefonu! Burak Yılmaz ve Şenol Güneş'i böyle tebrik etti... 25.03.2021 | 09:07
Yavuz Donat | AK Parti... Kendini güncelliyor 05:46
Yavuz Donat | AK Parti... Kendini güncelliyor 25.03.2021 | 09:19
Şebnem Bursalı | Kucaklaşma kongresi... 02:13
Şebnem Bursalı | Kucaklaşma kongresi... 25.03.2021 | 09:17
Burhanettin Duran | Kongrenin şifreleri 03:15
Burhanettin Duran | Kongrenin şifreleri 25.03.2021 | 09:15

Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde, videokonferans yöntemi ile toplanmıştı. Toplantıda, vaka sayılarında artış, mutasyondaki son durum, aşılama süreci ve aşı tedariki konularının ele alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik toplantının ardından yaptığı açıklamada; 'Salgın ne zaman kontrol altına alınır?' sorusunun cevabının aşılamanın tamamlanma zamanı olduğunu belirterek, "Türkiye için, 'Mayıs sonu, bilemediniz, haziran ayı sonuna kadar' dersek, bu mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA