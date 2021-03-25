Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Kritik toplantının ardından Fahrettin Koca'dan flaş açıklama | Video
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Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde, videokonferans yöntemi ile toplanmıştı. Toplantıda, vaka sayılarında artış, mutasyondaki son durum, aşılama süreci ve aşı tedariki konularının ele alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik toplantının ardından yaptığı açıklamada; 'Salgın ne zaman kontrol altına alınır?' sorusunun cevabının aşılamanın tamamlanma zamanı olduğunu belirterek, "Türkiye için, 'Mayıs sonu, bilemediniz, haziran ayı sonuna kadar' dersek, bu mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır" dedi.