SON DAKİKA: Hrant Dink davasında ceza yağdı! İşte Ercan Gün, Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'e verilen ceza...

Hrant Dink davasında sona gelindi. Karar davası sona erdi. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek kararları okudu. Gürlek kararı okumadan önce, vicdanı kanaat getirdiklerini söyledi. Karara göre; öncelikle firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Mehmet Faruk Mercan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar'ın yakalandıklarında yargılanmaları için dosyaları ayrıldı. Sanıkların cezaları da tek tek açıklandı.