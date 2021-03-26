SON DAKİKA: Hrant Dink davası karar duruşmasında verilen cezalar açıklandı!

Son dakika haberleri... Hrant Dink davasında karar duruşması sona erdi. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, "Kararı açıklamadan önce vicdani olarak kanaat getirdik" diyerek cezaları okumaya başladı. Buna göre; Fox Haber Müdürü Ercan Gün'e "FETÖ üyeliğinden" 10 yıl hapis cezası verildi. Hasan Durmuşoğlu, "Adam öldürmeye iştirak" suçundan 12,5 yıl, Bekir Yokuş, "Başkasını aracı olarak kullanarak adam öldürmeye iştirak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, canlı yayında; Hrant Dink davasında alınan kararları yorumladı...