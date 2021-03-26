Son dakika: Hrant Dink davasında mahkemeden Ogün Samast Yasin Hayal Erhan Tuncel ve Tuncay Uzundal hakkında flaş hamle

(Erhan Tuncel)

Ercan Gün'e "FETÖ üyeliğinden" 10 yıl hapis cezası verildi.

Hasan Durmuşoğlu, "Adam öldürmeye iştirak" suçundan 12,5 yıl ceza alırken, Bekir Yokuş, "Başkasını aracı olarak kullanarak adam öldürmeye iştirak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yılmazer, resmi belgeyi yok etmek suçundan ise 4 yıl 6 ay hapse çarptırılırken, Akyürek, resmi belgeyi yok etmek suçundan ise 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Gazi Günay, "Kasten öldürmeden" 25 yıl, "Resmî belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Günay, hükmün açıklanmasının ardından duruşma salonunda tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Eski jandarma istihbaratçılar Okan şimşek ve Veysal Şahin'e adam öldürmeden 25 yıl, resmi belgede ihmalden 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Tutuklu sanıklardan eski asker Muharrem Demirkale, başkasını araç olarak kullanarak adam öldürme ve anayasayı ihlalden iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.