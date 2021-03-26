Son dakika: Hrant Dink davasında mahkemeden Ogün Samast Yasin Hayal Erhan Tuncel ve Tuncay Uzundal hakkında flaş hamle

Hrant Dink davasında beklenen karar bugün açıklandı.. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, kararları almadan önce vicdani kanaat getirdiklerinin altını çizdi. Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek gibi Dink suikastında kritik görevlere sahip isimlere ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Fox Haber Müdürü Ercan Gün de 10 yıl hapis cezasına çarpıtırıldı.
Mahkeme Başkanı son olarak Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın da aralarında bulunduğu Yasin Hayal, Erhan Tuncel ve Tuncay Uzundal hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı alındığını duyurdu.
(Ogün Samast)
OGÜN SAMAST, YASİN HAYAL, ERHAN TUNCEL VE TUNCAY UZUNDAL'A SUÇ DUYURUSU
Mahkeme, cinayetin FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda işlendiği kanaatiyle, Ogün Samast, Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve Tuncay Uzundal hakkında "FETÖ üyeliği" suçundan, savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
(Yasin Hayal)
DİNK SUİKASTINDA SANIKLARA VERİLEN CEZALAR
Eski Mülkiye Başmüfettişi Şükrü Yıldız, "FETÖ'ye yardımdan" 3 yıl 9 ay
Osman Gülbel "kasten öldürmeye iştirakten" 16 yıl 8 ay
Yavuz Karakaya, "Anayasal düzeni ihlal etme" suçundan müebbet
Yavuz Karakaya hakkında ayrıca "Kasten öldürmeye yardım suçundan da 12,5 yıl
Dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz "kasten öldürme" suçundan 25 yıl
(Erhan Tuncel)
Ercan Gün'e "FETÖ üyeliğinden" 10 yıl hapis cezası verildi.
Hasan Durmuşoğlu, "Adam öldürmeye iştirak" suçundan 12,5 yıl ceza alırken, Bekir Yokuş, "Başkasını aracı olarak kullanarak adam öldürmeye iştirak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
"Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yılmazer, resmi belgeyi yok etmek suçundan ise 4 yıl 6 ay hapse çarptırılırken, Akyürek, resmi belgeyi yok etmek suçundan ise 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.
Gazi Günay, "Kasten öldürmeden" 25 yıl, "Resmî belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Günay, hükmün açıklanmasının ardından duruşma salonunda tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Eski jandarma istihbaratçılar Okan şimşek ve Veysal Şahin'e adam öldürmeden 25 yıl, resmi belgede ihmalden 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verildi.
Tutuklu sanıklardan eski asker Muharrem Demirkale, başkasını araç olarak kullanarak adam öldürme ve anayasayı ihlalden iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
DİNK CİNAYETİ NASIL OLDU?
19 Ocak 2007 yılında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, gazetenin Halaskargazi Caddesi'ndeki binası önünde Ogün Samast tarafından başından vurularak öldürüldü.