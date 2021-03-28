Beştepe’ye demokrasi çınarı! 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi





TAMAMI YER ALTINDA 7 SALON:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında yaptırılan müze projesinde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Müzedeki çalışmaları ilk kez SABAH görüntüledi. Outdoor Factory firması ortaklarından Sinan Turaman'ın tasarladığı müze, tamamen yerin altına inşa ediliyor. Yaklaşık 7 bin metrekarelik kapalı alandan oluşan müzenin üst kısmı ise binlerce ağaçla yeşillendirildi. Restoran, kafe, çocuk oyun alanları ve otopark bölümlerinin de yer aldığı müzede, 15 Temmuz darbe girişimi modern müzecilik teknolojileri kullanılarak anlatılacak. Yedi ayrı salondan oluşan müzede ilk salonda darbe girişimi öncesi gelişmeler, Türkiye'deki darbeler, FETÖ'nün kumpasları anlatılacak. Müzede karanlık bir koridorda kırmızı bir çizgiyle simgelenen Sonik Hat bölümünde ise, ses ve ışık efektleri eşliğinde ziyaretçiler tankın altından geçiş yapacak.