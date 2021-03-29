Son dakika haberi: İl il yeni kısıtlamalar mı geliyor? Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında

Son dakika haberi... Türkiye'de günlük vaka sayılarındaki hızlı artışla birlikte yoğunluk haritasında bir çok ilin kırmızıya dönmesi ek kısıtlamaları mecburi kılıyor. Türkiye'de son dönemdeki vakaların yüzde 80'inin, İstanbul'daki vakaların ise yüzde 70'inin İngiliz mutantı olduğu tespit edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ana gündem maddesini yeni tip koronavirüste vaka sayılarında yaşanan hızlı artış ve alınacak önlemler oluşturacak. Edinilen son dakika bilgisine göre kritik yüzde 80 seviyesi aşılan kovidde il bazlı yeni tedbirler ve Ramazan ayı ek tedbirleri gündemde. İşte detaylar:
BIONTECH KORONAVİRÜS AŞISI KABİNE GÜNDEMİNDE
Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlar detaylı bir şekilde ele alınacak. Aşılama ile ilgili son durum, aşı tedariki, yerli aşı çalışmaları ve tam normalleşmeye geçiş takvimi de Kabine'nin gündeminde olacak. Geçtiğimiz günlerde belli bir dozu Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlanması ve sürece ilişkin ayrıntılar da yer alacak.
KIRMIZIYA GEÇEN İLLER İÇİN ÖZEL GÜNDEM
Kısmi olarak açılan okullardaki son durumun ele alınacak. Kırmızıya dönen iller özelinde yeni bir kısıtlama olup olmayacağı değerlendirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terörle mücadeleye ilişkin Kabine'ye bilgi vermesi bekleniyor.
ARTIŞ BEKLENENDEN HIZLI: 1 Mart itibari ile kısıtlamalar kaldırılırken salgının seyrine ilişkin bir hesaplama yapılmıştı. Ancak günlük vaka sayılarındaki artış hesaplanandan daha hızlı oldu. Bunda kurallara uyulmamasının ve yeni mutant virüsün daha çabuk bulaşmasının etkisi büyük.
25 GÜNDE BÜYÜK YAYILMA: 25 gün içinde illerin yüzde 50'sinin kırmızıya dönmesi nedeniyle bazı önlemler gündeme gelecek. Ancak tam kapanma, her yerde restoranlar, kafelerin kapatılması gibi radikal önlemler masada yok. Bu konuda inisiyatif illerde olacak. İller kendi kurumlarıyla kendi önlemlerini alacak.
SAMSUN'A GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI: Nüfusa göre vaka sayısının en yüksek olduğu il Samsun. Alınan tüm önlemlere karşın vaka sayısı bir türlü düşürülemeyen tam tersi hızla artan illerde sağlık sisteminin yükü kaldıramaması tamamen kapatma yapılması yöntemi üzerinde de duruluyor. Bu durumda kente giriş-çıkış da yasaklanacak.
DÜĞÜN, PARK, TAZİYE ÖNLEMLERİ: Önümüzdeki süreçte iller durumlarına göre artan vaka sayılarını düşürmek için düğün, taziye, park alanları gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu etkinlik ve alanlara için farklı uygulamalara gidebilecek. Bunu yaparken de test sonuçlarını pozitif çıkma oranı, yoğun bakımların sağlık alt yapısının durumu, yoğunluk, salgının yükselme trendi gibi kriterlere bakılacak.
RAMAZAN ÖNLEMLERİ: 13 Nisan'da başlayacak Ramazan ayına özel önlemler de gündeme gelecek. Ancak Ramazan ayına ilişkin kararların bugünkü değil bir sonraki Kabine toplantısında kesinleşmesi bekleniyor.
Ramazan ayında illerin durumuna göre kafe ve restoranlara saat sınırı getirilmesi, hafta sonu tamamen kapalı olma gibi önlemler gündeme gelebilecek.
SON DAKİKA CAMİLER VE TERAVİH NAMAZLARI İÇİN İL BAZLI KARARLAR
Duruma göre camiler ve teravih namazları, 65 yaş üstünün toplu taşıma araçlarını kullanması gibi konularda iller kararlar alabilecek.
RAHATLAMA MAYIS SONU: Türkiye yeni dalgada henüz pik noktasını görmedi. Daha önceki dalgalara bakılarak önümüzdeki haftalarda pik noktaya geleceği ve Nisan ayının ikinci yarısında plato çizmeye başlayacağı tahmin ediliyor.
Son gelen aşıların da uygulanması ile ancak mayıs sonunda rahatlama sürecinin başlayabileceği belirtiliyor.
YOĞUN BAKIM ALARMI: Mutant virüsler ile ilgili korkulan oldu. Son günlerde yapılan testler sonrası tespit edilen pozitif vakaların yüz de 80'inin İngiliz mutantı olduğu tespit edildi.
İstanbul'da ise bu oran yüzde 70. İngiliz mutantının çabuk bulaşması nedeniyle vaka sayılarının katlanarak artmasından endişe ediliyor. Bunun yoğun bakımların hızla dolmasına neden olabileceği üzerinde duruluyor ve önlemler alınıyor.
MUTANT VİRÜSLERLE İLGİLİ ÜRKÜTEN AÇIKLAMA: DAHA ÇOK 0-9 YAŞ GRUBUNU ETKİLİYOR
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 5 ülkede arka arkaya koronavirüs mutantlarının daha çok çocukları etkilediği özellikle 0-9 yaş grubunda vaka sayısında artış olduğu rapor edildi.