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Giriş Tarihi: 1.4.2021 18:43 Son Güncelleme: 1.4.2021 19:09

: Sağlık Bakanı 'dan açıklaması! Tarih belli oldu

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması! Tarih belli oldu

: Sağlık Bakanı , Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen medya brifinginde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin çalışmalarının çok hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Koca, "Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz. Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Dünya Sağlık Örgütünün medya brifingine katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamlandığını belirterek, "Türkiye olarak, aşı üreticisi ülkeler ile erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında diplomatik köprüler kurarak kolaylaştırıcı rolü üstlendik." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Bakan Koca, "Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz. Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum. Dünya Sağlık Örgütü ile sağlık çalışanlarına adanmış anıt görevi de görecek dijital bir platform kurma hazırlığındayız." dedi.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması! Tarih belli oldu
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