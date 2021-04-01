Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması! Tarih belli oldu

Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamlandığını belirterek, "Türkiye olarak, aşı üreticisi ülkeler ile erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında diplomatik köprüler kurarak kolaylaştırıcı rolü üstlendik." ifadelerini kullandı.