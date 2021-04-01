Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması! Tarih belli oldu

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Dünya Sağlık Örgütünün medya brifingine katıldı.
Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamlandığını belirterek, "Türkiye olarak, aşı üreticisi ülkeler ile erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında diplomatik köprüler kurarak kolaylaştırıcı rolü üstlendik." ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA YERLİ AŞI AÇIKLAMASI
Bakan Koca, "Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz. Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum. Dünya Sağlık Örgütü ile sağlık çalışanlarına adanmış anıt görevi de görecek dijital bir platform kurma hazırlığındayız." dedi.