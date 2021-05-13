Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram mesajı paylaştı. Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum.