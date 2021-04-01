Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması! Tarih belli oldu | Video

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen medya brifinginde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yerli aşı çalışmalarının çok hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Koca, "Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz. Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...