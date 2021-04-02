Şehit ikiz polislerin mezarlarını tahrip eden 5 DEAŞ sanığına dava açıldı

Terör örgütü DEAŞ adına aktif faaliyet gösterdikleri ve mezar taşlarına zarar verdikleri ileri sürülen, örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu tutuklu H.Ö. ile A.B.D. ve T.A, tutuksuz İ.Ö. ve M.D. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından 20 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

A.B.D, H.Ö, T.A, İ.Ö. ve M.D.'nin fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri anlatılan iddianamede, sanıkların 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan kabir taşlarını tahrip ettikleri gerekçesiyle "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan da cezalandırılmaları istendi.

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