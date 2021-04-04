Son dakika haberi: 103 emekli amiralden 15 Temmuz'a 103 gün kala skandal 'darbe' bildirisi! AHaber'de flaş değerlendirmeler...

Son dakika haberi... Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Çok hedef odaklı siyasi bir faaliyet olabilir. Bir kurmay planlaması olabilir. Şekli ve içeriği itibariyla bakalım. Şekil olarak; Bir kere gece yarısı bildirisinin Türkiye'de siyasi tarihimizde nereye denk geldiği bellidir. İkincisi bildiri niteliği itibarıyla; Bu özü itibarıyla 'muhtıra' çağrışımıdır." dedi.

Okan Müderrisoğlu, "'Emekli amiraller rahatsız' meselesi yine Türk siyasi tarihinde darbe ya da muhtıra girişimlerinin organize edildiği süreçleri ifade eder." sözlerini kullandı.

Okan Müderrisoğlu, milli iradeyi hedef alan skandal bildiriyi yorumladı | Video

Müderrisoğlu sözlerine şöyle devam etti:

İçerik olarak bakıldığında; 'Montrö - Sarıklı Amiral ve Mavi Vatan' üzerinden tanımlamalar yapılıyor. Aslında bunun altyapısını oluşturmak üzere iki konu daha gündeme geldi.

1 - İrtica ile ilgili olarak yönetmelikte yapıldığı söylenen değişiklik ve tartışma

2- Harp okullarında Atatürk İlke ve İnkılapları'nın kaldırıldığı yönünde iddialardı.

SİSTEMATİK BİR PLANIN PARÇASI

Hepsi sistematik bir biçimde gündeme gelmiş görünüyor. Bu bildiri de yani bana göre artık düşünceyi özgürlüğün ötesinde siyasal sonuç odaklı muhtıra'da; Açık bir şekilde Deniz Kuvvetleri'nde kritik pozisyonlarda görev yapan eski amiraller var. Bunlar içinde Deniz Kuvvetleri Komutanları da dahil olmak üzere var. Yani tesadüfen izah edilecek bir durum olmadığı çok açık.

FARKLI MERKEZDEN HAREKETE GEÇİLDİĞİNİ UYANDIRAN...

Burada kritik nokta; Bunun hem öncesi ve hem sonrası gerek hukuki hem istihbari yönüyle iyi araştırılması gereğidir. Anlık lokal bir tepkiden mi bahsediyoruz. Yoksa bir zincirleme reaksiyonun düğmesine basılmasından mı bahsediyoruz? Bu ikinci ihtimali göz önüne alarak daha dikkatli bakılmasında fayda var. Öyle anlaşılıyor ki; Türkiye'de gerek sosyolojiyi, gerek ekonomoyi, gerek siyaseti aynı anda içeren farklı merkezlerden harekete geçildiğini uyandıran birbirinden kopuk bir şekilde görünen aynı amaca hizmet edildiğini uyandıran faaliyetler var. O yüzden fotoğrafı doğru çekmek lazım.

Yani geceyarısı bildiri yayınladım. Kenara çekildim diyebilecekleri bir durum yok. Bunu şimdi hem toplum hem de hukuk önünde izah etmeleri gereken bir başka aşamaya geldiğimiz anlaşılıyor.

VESAYETİN PARÇASINA KONUŞLANDIRAN KAFA BU TÜR SEMBOLİZMİ SEVER

İYİ Partili Aytun Çıray'ın skandal bildiriye desteği ve 15 Temmuz'a 103 gün kala yapılan skandal bildiri hakkında Müderrisoğlu, "Bu da aslında kamuoyunun önünde cereyan eden faaliyet ve kamuoyuna yansımayan ilişki biçimleri açısından üzerinden durulmaya değer duruma işaret ederi. Bu kurmay kafa kendisinin bu anlamda vesayetin parçasına konuşlandıran kafa bu tür sembolizmi sever. Bu sembolizme yatkındır. Bu durumda en küçük bir 'ama'ya kapı aralanamaz. Örneğin montrö ile bir kaygınız varsa, bununla ilgili bir panel düzenlersiniz. Siyasetçileri, akademisyenleri, amirelleri çağırıp tartışırsınız." dedi.