Okan Müderrisoğlu, milli iradeyi hedef alan skandal bildiriyi yorumladı | Video
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Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan skandal bildirisine peş peşe sert tepkiler geldi. SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, skandal bildiriyi A Haber'de yorumladı.