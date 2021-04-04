Video Haber Okan Müderrisoğlu, milli iradeyi hedef alan skandal bildiriyi yorumladı | Video

Okan Müderrisoğlu, milli iradeyi hedef alan skandal bildiriyi yorumladı | Video

Okan Müderrisoğlu, milli iradeyi hedef alan skandal bildiriyi yorumladı | Video
04.04.2021 | 10:39

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Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan skandal bildirisine peş peşe sert tepkiler geldi. SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, skandal bildiriyi A Haber'de yorumladı.

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