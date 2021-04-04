Son dakika! Darbe imalı bildiriye tepkiler çığ gibi | Video

Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan skandal bildirisine peş peşe sert tepkiler geldi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli" derken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin!" açıklamasında bulundu. İşte darbe çağrışımlı skandal bildiriye gelen sert tepkiler.