BTK ve KVKK harekete geçti! Veri hırsızlığı mercek altında





İlk olarak bilgi güvenliği ile ilgili politikalar oluşturulmalı. Güvenlik duvarı ve anti virüs yazılımları gibi tespit edici tedbirler kullanılmalı. Daha sonra gelen ise loglama çözümleri. Nasıl biz binalarımıza kimin girip çıktığınız kameralarla görüntülüyorsak, ağ trafiğini de o şekilde izlememiz gerekiyor. Son olarak da çok iyi bir yedekleme olması lazım" dedi.