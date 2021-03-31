Son dakika: BTK'dan Yemek Sepeti açıklaması! Çok önemli gelişme...

Yetkisiz erişim olduğunda uyarı veren güvenlik sistemlerindeki alarmlar neticesinde olağan dışı hareket ortaya çıktı. Daha sonra söz konusu firmanın siber güvenlik ekipleri tarafından BTK USOM'a yapılan bildirim sonucu şüpheli erişimler belirlendi.

USOM tarafından olaya yerinde müdahale edilerek, saldırının nasıl gerçekleştiği, boyutları ve etki alanı analiz edildi. Saldırının başlangıç noktası belirlenerek, benzer tehditlerin diğer sistemler ve kurumlarda oluşmaması için gerekli önleyici çalışmalarda bulunuldu. Bu yönde tüm ilgili kuruluşlardaki siber olaylara müdahale ekiplerine gerekli uyarılar yapılarak önlemlerin artırılması istendi.