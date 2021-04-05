Son dakika: 104 amiral kim? 15 Temmuz şaibeli olan da var PYD sevicisi de!

MESUT ÖZEL: Emekli tuğamiral. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı'ydı. O gece darbeciler tarafından Maltepe Askeri Cezaevi'ne kapatıldığı öne sürüldü. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde müşteki olarak alınan ifadesinde "Telefonumla Koramiral Adnan Özbal'ı arayaraksalıverilmem için 1. Ordu Komutanlığı'ndan emir beklendiğini söyledim. O da bana 'Merak etme ben görüşüp seni oradan çıkarttıracağım' dedi. Çok kısa süre içerisinde Oramiral Bülent Bostanoğlu aradı. Cezaevi müdür yardımcısı yarbayı telefona istedi ve kendisine benim derhal salıverilmem için emir verdi" demişti.