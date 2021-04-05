Son dakika: Skandal bildiri sonrası harekete geçildi! Savcılıktan 10 gözaltı kararı

Son dakika haberi: Demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildiriye imza atan 104 emekli amiral arasında skandal bildirinin organizasyonunu yapan ve bildiride imzası bulunan 14 isim hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör suçları soruşturma bürosu tarafından gözaltı kararı verildi. 10 gözaltı kararı verilen amirallerde 4'ü yaş durumundan ifadeye çağırılacak. Ankara polisi zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden Ergun Mengi, Atilla Kezek Ankara'da, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk İstanbul'da, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal Gölcük'te gözaltına alındı.

Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey ise ifadeye çağrıldı.