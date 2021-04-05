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Giriş Tarihi: 5.4.2021 07:49 Son Güncelleme: 5.4.2021 08:28

Son dakika: Skandal bildiri sonrası harekete geçildi! Savcılıktan 10 gözaltı kararı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: Skandal bildiri sonrası harekete geçildi! Savcılıktan 10 gözaltı kararı

Son dakika haberi: Demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildiriye imza atan 104 emekli amiral arasında skandal bildirinin organizasyonunu yapan ve bildiride imzası bulunan 10 isim hakkında Başsavcılığı Terör suçları soruşturma bürosu tarafından gözaltı kararı verildi. Bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan açıklamaya ilişkin soruşturmada 4 şüpheliye 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı. Ankara polisi zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Son dakika haberi: Demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildiriye imza atan 104 emekli amiral arasında skandal bildirinin organizasyonunu yapan ve bildiride imzası bulunan 14 isim hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör suçları soruşturma bürosu tarafından gözaltı kararı verildi. 10 gözaltı kararı verilen amirallerde 4'ü yaş durumundan ifadeye çağırılacak. Ankara polisi zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden Ergun Mengi, Atilla Kezek Ankara'da, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk İstanbul'da, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal Gölcük'te gözaltına alındı.

Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey ise ifadeye çağrıldı.


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Son dakika: Skandal bildiri sonrası harekete geçildi! Savcılıktan 10 gözaltı kararı
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