SON DAKİKA: Savcılık skandal bildiri sonrası harekete geçti: 10 emekli amiral gözaltında!

Son Dakika Haberleri... Demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildiriye imza atan 104 emekli amiral arasında skandal bildirinin organizasyonunu yapan ve bildiride imzası bulunan 14 isim tespit edildi. Aralarında Ramazan Cem Erdeniz ile Ergun Mengi'nin de bulunduğu emekli amirallerden 10'u şafak vakti Ankara, İstanbul ve Kocaeli'nde gözaltına alındı. 4 emekli amiralin ise yaş durumları göz önüne alınarak 3 gün içerisinde gözaltına alınmadan ifadeye gelmeleri istendi. Türk Ceza Kanununda yer alan “Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” maddesinden yürütülen soruşturma kapsamında amirallerin ev ve işyerlerinde de arama yapıldı. Emekli amiral Ramazan Cem Gürdeniz’in bildiri yayınlandığı gün Cumhuriyet Gazetesinde “Kanal İstanbul Mavi Vatan’ın Karşıtıdır” başlıklı köşe yazısı yayınlanmıştı.