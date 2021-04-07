SON DAKİKA: Konya'da askeri uçak düştü! Olay yerinden ilk görüntüler geldi

Son dakika haberi: Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi. Düşen Türk yıldızlarına ait NF-5 uçağının pilotunun şehit olduğu öğrenildi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: İNCELEME BAŞLATILDI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır." denildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK MESAJ
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şehit olan pilota başsağlığı diledi.
Erdoğan açıklamasında, "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
NF-5 GÖSTERİ UÇAĞI
Halen modernize edilmiş 10 adet NF-5A 2000 ve 6 adet NF-5 2000 Freedom Fighter Uçağı, çağrı adı 'Türk Yıldızları' olan 134'ncü Akrotim Filo Komutanlığı envanterinde bulunmaktadır. 134'üncü filo, envanterinde F-5 savaş uçağı bulunan Türk Hava Kuvvetleri'ndeki tek filodur.NF-5 Gösteri uçağı134. Akrotim filoya bağlı NF-5A/B tipi gösteri uçaklarının, Konya 3. Ana Jet Üssünde konuşlu olduğu biliniyor.
Son dakika haberleri: Konya'da askeri gösteri uçağı NF-5'in düştüğü bölgedeki çalışmalardan ilk görüntüler | CANLI YAYIN |