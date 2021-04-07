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Giriş Tarihi: 7.4.2021 14:46 Son Güncelleme: 7.4.2021 15:16

: Konya'da askeri uçak düştü! Olay yerinden ilk görüntüler geldi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
SON DAKİKA: Konya'da askeri uçak düştü! Olay yerinden ilk görüntüler geldi

haberine göre, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlanan Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi. Uçağın pilotunun şehit olduğu bildirildi. Konuya ilişkin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan art arda açıklamalar geldi. MSB'den yapılan açıklamada, " Eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait 1xNF-5 uçağımız 14.15’de Konya’da düşmüştür." denilirken, Başkan Erdoğan, "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi. Düşen Türk yıldızlarına ait NF-5 uçağının pilotunun şehit olduğu öğrenildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: İNCELEME BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır." denildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK MESAJ

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şehit olan pilota başsağlığı diledi.

Erdoğan açıklamasında, "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

NF-5 GÖSTERİ UÇAĞI

Halen modernize edilmiş 10 adet NF-5A 2000 ve 6 adet NF-5 2000 Freedom Fighter Uçağı, çağrı adı 'Türk Yıldızları' olan 134'ncü Akrotim Filo Komutanlığı envanterinde bulunmaktadır. 134'üncü filo, envanterinde F-5 savaş uçağı bulunan Türk Hava Kuvvetleri'ndeki tek filodur.NF-5 Gösteri uçağı134. Akrotim filoya bağlı NF-5A/B tipi gösteri uçaklarının, Konya 3. Ana Jet Üssünde konuşlu olduğu biliniyor.

Son dakika haberleri: Konya'da askeri gösteri uçağı NF-5'in düştüğü bölgedeki çalışmalardan ilk görüntüler | CANLI YAYIN |








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SON DAKİKA: Konya'da askeri uçak düştü! Olay yerinden ilk görüntüler geldi
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