SON DAKİKA: Konya'da askeri uçak düştü! Olay yerinden ilk görüntüler geldi

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK MESAJ

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şehit olan pilota başsağlığı diledi.

Erdoğan açıklamasında, "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.