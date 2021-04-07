Konya'da askeri gösteri uçağı düştü! 1 asker şehit oldu. İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:11
06:01
00:59
00:09
01:30:52
03:49
Kerem Alkin | Yüzde 1’in sorumluluğu ne olacak? 07.04.2021 | 13:59
04:00
Hilal Kaplan | Yağdaş gazetecilik 07.04.2021 | 13:57
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kanal İstanbul hazırlıkları tamam" 07.04.2021 | 13:43
05:19
Şebnem Bursalı | Ülkesine ‘şantajcı’ diyen amiral 07.04.2021 | 13:39
03:31
Sait Gürsoy | Salgın dönemi kariyer yolculuğu 07.04.2021 | 13:34
02:58
Dilek Güngör | Naklen yayın ihalesine Türk işi model... 07.04.2021 | 13:32
03:21
06:38
02:46
02:26
04:39
Melih Altınok | Kurmay akıl! 07.04.2021 | 11:03
06:06
Yavuz Donat | Muhtıradan Darbeye 07.04.2021 | 10:49
03:05
Engin Ardıç | Postalcı liberaller 07.04.2021 | 10:46
00:59
İstanbul’da HTŞ ve DEAŞ’a operasyon: 4’ü yabancı 8 şüpheli yakalandı | Video 07.04.2021 | 08:26
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlanan Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi. Uçağın pilotunun şehit olduğu bildirildi.