Son dakika | Koronavirüs karantina süresi değişebilir! Mutasyonda kritik tespit

Son dakika... Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutant virüsün bulaştırma süresinin daha fazla olduğunu belirterek, 10 gün olan karantina süresinin uzatılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, mutant virüsün yüzde 50 daha bulaştırıcı olduğunu söyledi.

"İNGİLTERE MUTANTI DAHA AĞIR BİR SEYRE YOL AÇTI"

Prof. Dr. Ceyhan, "İngilizler ilk verilerini yayımladıklarında, İngiltere mutantının daha ağır hastalığa yol açtığı belirtildi. Arkasından yapılan araştırmaların çoğunda herhangi bir farklılık olmadığı bulunmuş. Farklı ülkelerde mutant virüs yeni bir mutasyon da geçirmiş olabilir. Bizim de yoğun bakımcıların, yoğun bakımda yatan hastaların daha ağır tablo ile yattığı, solunum cihazına bağlanma oranının salgının ilk dönemlerine göre daha yüksek olduğu şeklinde gözlemleri var. Bunların değerlendirilmesi, bir süre takip edilmesi lazım" diye konuştu.