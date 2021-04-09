Son dakika | Sağlık Bakanlığı verileri açıkladı! Günler kala Ramazan uyarısı

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKALARINDA KIRMIZI ALARM DÜZEYİ

Türkiye'de dün test yapılan 304 bin 492 kişiden 55 bin 941'ine Kovid- 19 tanısı konulurken, 258 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 2 bin 316 oldu. Toplam vaka 3 milyon 689 bin 866'ya, toplam vefat 33 bin 201'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 615 olarak açıklandı.