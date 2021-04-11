Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri kabulünde açıklamalarda bulunuyor.

Dünya genelinde 3 milyon insanın hayatına mal olan salgın dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Hemen her gün bir yakınımızın, komşumuzun vefat haberi ile yüreğimiz dağlanıyor.



Yurt içinde ve yurt dışında koronavirüse kurban verdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Maske, temizlik, maske kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz.

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ile Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır.

Milletin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olarak gören muhterislere aldırmadan tedbire sarılıp takdire teslim olarak salgınla mücadelemize devam edeceğiz. Bu tür önemli hadiselerin küresel ölçekte değişikliklere yol açtığını görüyoruz. Türkiye bu yeni sürece en hazırlıklı giren ülkelerden biridir. Dünya ekonomilerinin ciddi daralmalar yaşadığı böyle bir dönem içinde yakaladığımız yüzde 1.8'lik büyüme oranı bunun en büyük işaretidir. Ülkemizin salgınla mücadeledeki örnek başarısı yurtdışındaki vatandaşlarımız tarafından daha iyi görülüyor. Türkiye'nin ücret almadan en üst standartlarda sunduğu hizmetlere Avrupa'da çok ciddi meblağ ödenerek ancak ulaşılıyor. Avrupa'da hastane kapılarından geri çevrilen nice vatandaşlarımız olduğunu da biliyoruz.

Krizin başından beri 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı ülkemize getirdik. en zor günlerinde ihtiyaç sahiplerine de sırtımızı dönmedik. 157 ülkeye yardım göndererek Türkiye'nin alicenaplığını tüm dünyaya gösterdik.