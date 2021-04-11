Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe'de önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri kabulünde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Türklerin hor, hakir görüldüğü günler artık geride kaldı. O iş bitti. Sizlerin başarısı bizim başarımızdır. Çok ciddi mücadeleler verdik. Tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını kazandıran biz olduk. Bizden öncekiler lafını yaptı ama icraatını biz yaptık." ifadelerini kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri kabulünde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Türklerin hor, hakir görüldüğü günler artık geride kaldı. O iş bitti. Sizlerin başarısı bizim başarımızdır. Çok ciddi mücadeleler verdik. Tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını kazandıran biz olduk. Bizden öncekiler lafını yaptı ama icraatını biz yaptık." ifadelerini kullandı