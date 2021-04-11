Video Haber Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe'de önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe'de önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe'de önemli açıklamalar | Video
11.04.2021 | 14:55

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri kabulünde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Türklerin hor, hakir görüldüğü günler artık geride kaldı. O iş bitti. Sizlerin başarısı bizim başarımızdır. Çok ciddi mücadeleler verdik. Tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını kazandıran biz olduk. Bizden öncekiler lafını yaptı ama icraatını biz yaptık." ifadelerini kullandı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri kabulünde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Türklerin hor, hakir görüldüğü günler artık geride kaldı. O iş bitti. Sizlerin başarısı bizim başarımızdır. Çok ciddi mücadeleler verdik. Tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını kazandıran biz olduk. Bizden öncekiler lafını yaptı ama icraatını biz yaptık." ifadelerini kullandı

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