Emekliye 1000 TL bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika haberi! Detaylar belli oldu...

Son dakika haberi: Milyonlarca emeklin Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini merak ederken, detaylar da netleşmeye başladı. İkramiyeler; SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ödenecek. Peki kim ne kadar alacak? Emekli bayram ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte son dakika haberinin detayları...