Emekliye 1000 TL bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika haberi! Detaylar belli oldu...

Son dakika haberi: Milyonlarca emeklin Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini merak ederken, detaylar da netleşmeye başladı. İkramiyeler; SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ödenecek. Peki kim ne kadar alacak? Emekli bayram ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte son dakika haberinin detayları...
Öte yandan; SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
NE KADAR ÖDENECEK?
Emekliler 1.000'er lira alacak. Dul ve yetimlere aylık oranında ödeme yapılacak.
2 AYLIK ALANLAR NE YAPAR?
2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.
KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?
İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesinin Mayıs'ın ilk haftası ödenecek.
YENİ EMEKLİLER ALIR MI?
İkramiyeden yararlanmak için 'bayramın içinde bulunduğu ayda maaş alıyor olmak' gerekiyor.
Mayıs ayı sonuna kadar aylık bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.
BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Hayır, SGK ödemeyi başvuru gerekmeksizin yapıyor.