SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu 'Fahri LGBT üyesi' ilan edildi! "Aile yapısını bozmaz" demişti

"LGBT AİLE YAPISINI BOZMAZ"

Birkaç gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir tv kanalında kendisine sorulan bir soruyu yanıtlamıştı ve LGBT'nin aile yapısını bozmadığını ifade etmişti. Bunun üzerine bir grup LGBT üyesi geçtiğimiz dakikalar içerisinde CHP önüne geldi ve bir basın açıklaması yaptı.