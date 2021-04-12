SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu 'Fahri LGBT üyesi' ilan edildi! "Aile yapısını bozmaz" demişti

Son dakika haberleri... CHP' Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden LGBT üyeleri Kılıçdaroğlu'nu fahri üye ilan etti.
"LGBT AİLE YAPISINI BOZMAZ"
Birkaç gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir tv kanalında kendisine sorulan bir soruyu yanıtlamıştı ve LGBT'nin aile yapısını bozmadığını ifade etmişti. Bunun üzerine bir grup LGBT üyesi geçtiğimiz dakikalar içerisinde CHP önüne geldi ve bir basın açıklaması yaptı.
KILIÇDAROĞLU VE BİZE DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ
LGBTm üyelerinin ellerinde pankartlar da vardı. Pankartta "Başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmak üzere bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Son dakika! Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi | Video
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FAHRİ ÜYE İLAN ETTİLER
Grup, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu LGBT fahri üyesi ilan etti.