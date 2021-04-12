Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu 'Fahri LGBT üyesi' ilan edildi! "Aile yapısını bozmaz" demişti
Giriş Tarihi: 12.4.2021 15:55 Son Güncelleme: 12.4.2021 16:12

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu 'Fahri LGBT üyesi' ilan edildi! "Aile yapısını bozmaz" demişti

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu 'Fahri LGBT üyesi' ilan edildi! Aile yapısını bozmaz demişti

Son dakika haberine göre Genel Başkanı LGBT fahri üyesi ilan edildi. Geçtiğimiz günlerde ’nin renkli konukları vardı. LGBT üyeleri, ’e teşekkür ziyareti gerçekleştirmişti. Aynı konuklar, bu kez ’ne gittiler ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu fahri LGBT üyesi ilan ettiler.

Son dakika haberleri... CHP' Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden LGBT üyeleri Kılıçdaroğlu'nu fahri üye ilan etti.

"LGBT AİLE YAPISINI BOZMAZ"

Birkaç gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir tv kanalında kendisine sorulan bir soruyu yanıtlamıştı ve LGBT'nin aile yapısını bozmadığını ifade etmişti. Bunun üzerine bir grup LGBT üyesi geçtiğimiz dakikalar içerisinde CHP önüne geldi ve bir basın açıklaması yaptı.

KILIÇDAROĞLU VE BİZE DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

LGBTm üyelerinin ellerinde pankartlar da vardı. Pankartta "Başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmak üzere bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika! Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi | Video


FAHRİ ÜYE İLAN ETTİLER
Grup, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu LGBT fahri üyesi ilan etti.

Mansur Yavaş 'Sudan para kazanılmaz' demişti! Yüzde 80'lik zammı AK Parti ve MHP engelledi

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu 'Fahri LGBT üyesi' ilan edildi! "Aile yapısını bozmaz" demişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA