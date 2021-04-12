Son dakika! Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi | Video

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LGBT dernekleri, İYİ Parti'ye teşekkür ziyaretinin ardından CHP'yi de ziyaret etti. LGBT dernekleri, bir televizyon programında "LGBT'nin aile yapılarını bozmadığını" belirten CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na fahri üyelik verdi.