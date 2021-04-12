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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haber | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! Kabine toplantısında masadaki tedbirler
Giriş Tarihi: 12.4.2021 09:56 Son Güncelleme: 12.4.2021 09:57

Son dakika haber | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! Kabine toplantısında masadaki tedbirler

SABAH İNTERNET
Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler
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Son dakika: Koronavirüste yeni tedbirler geliyor. ve Kabine toplantısı olmak üzere Pazartesi ve Salı günü iki kritik zirve gerçekleşecek ve masada tam kapanmaya kadar giden birçok tedbir olacak. koronavirüs vaka sayılarının 55 bini geçtiği ve ayına birkaç gün kaldığı bu günlerde önlenemeyen yükselişle ilgili çok kritik bir haftaya giriyor. Hastanelerde sağlık çalışanları zorlu bir mücadele verirken Bilim Kurulu toplantısı öncesi kurul üyelerinden önemli sinyaller geldi. Bilim Kurulu üyeleri demeçlerindeki gibi kapanma tedbirlerini önerirse Salı günü kabine toplantısında bakın hangi tedbirler gündemde olacak. İşte Başkan 'ın açıklama yapacağı kabine öncesi son dakika gelişmeleri

'de 50 binin üzerine çıkan koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili çarpıcı son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Gündemde ise tam kapanma tartışmaları var. Gözler Pazartesi günü yapılacak ve Salı Başkan Erdoğan'ın Bakanlarla birlikte gerçekleştireceği Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı kararlarına çevrildi. İşte kritik tedbirler, Başkan 'ın kabine öncesi yaptığı açıklamalar ve son dakika kararlarının alınacağı 2 kritik toplantıya dair önemli notlar;

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

SON DAKİKA: 2 KRİTİK TOPLANTI PEŞ PEŞE YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan 'ın başkanlığında Külliye'de toplanacak. Daha önce uygulanan ve vaka sayılarını düşüren tedbirler tekrar masaya getirilecek. Yeni tedbirlerde 2020 yılı örnek alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da devletin zirvesi ile tavsiyelerini ve son durumu bir sunumla paylaşacak.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

BİLİM KURULU TOPLANTISI YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞİYOR;
KRİTİK DURUM ELE ALINIP KABİNEYE TAVSİYE KARARLARI GÖNDERİLECEK

Koronavirüs tablosundaki hızlı artış sürerken, "Tam kapanma olacak mı?" sorusunun yanıtı için gözler şimdi pazartesi günü gerçekleştirilecek toplantısında. Toplantıya kurul üyeleri yüz yüze katılacak. Sonrasında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

BİLİM KURULU ÜYESİ KAYIPMAZ; BUNUNLA BAŞ EDEBİLMEMİZ İÇİN ŞART…

Doç Dr. Afşin Emre Kayıpmaz bu toplantımızda artık ayı içerisinde vaka sayılarını düşürme, insan hareketliliğini azaltmaya yönelik tedbirlerin gündeme alınacağını düşünüyorum. Bununla baş edebilmemiz için belirli tedbirlerin masamızda olması gerekiyor.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

İşte önce Koronavirüs Bilim Kurulu sonra da Kabinede konuşulacağı belirtilen tedbirler;

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler
  • Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde seyahat yasağı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler
  • Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme yapılacak.
Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler
  • Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak
Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler
  • Kamuda yeniden esnek çalışma modeli de gündemde.
Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler
  • Seyahat yasağı da gündeme gelecek.
Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler
  • Kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi
Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: SIKINTILARI ORTADAN KALDIRMAKTA KARARLIYIZ

Başkan , turizm sektöründe ülke potansiyelinin çok büyük olduğunu, hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Sadece salgının ile dünyada, insan hareketliliklerine uygun bir zemin oluşturmasını beklediklerini ifade eden Erdoğan, aynı şekilde salgın tedbirlerinden etkilenen yeme içme sektöründekiler başta olmak üzere tüm esnafın sıkıntılarını bildiklerini ve bunu özellikle ortadan kaldırmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

EN ÖNEMLİSİ VATANDAŞIN SAĞLIĞI

Başkan Erdoğan, salgın tehdit olmaktan çıktığında normalleşme adımlarını hemen başlatırken, tehdit yeniden arttığında mecburen sıkılaştırmaya yöneldiklerini ifade etti.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

ÖNEMLİ İFADE: TÜRKİYE'Yİ GENEL OLARAK DİNLENDİRMEK

Kabine toplantısı öncesi "Amacımız, ülkemizi ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır." diyen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

"TÜRKİYE'DE SALGINI YENSEK DAHİ…"

"Buradan Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, hatta tek başına salgını tümüyle yenmesi önemli ya da yeterli değildir. Asıl olan, yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak, hatta mümkünse önünde gitmektir.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

AVRUPA'DA AĞIR KAPATMA TEDBİRLERİ VAR

Bugün Avrupa ülkelerinin hemen tamamı, 'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor. Üstelik bu ülkelerin sağlık sistemleri de tam anlamıyla felç durumdadır. Şayet biz ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek mayısla birlikte başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve bunun içeride yol açacağı ticari hareketliliği yakalayabiliriz.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

SALGININ BOYUNUNU KIRACAĞIZ

Bunları gerçekleştiremediğimiz takdirde sadece turizmde bir sezonu daha kaçırmakla kalmayacak, yurt dışına yapılacak iş ve aile ziyaretleri de dahil olmak üzere pek çok alanda ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Elbette en önemlisi de kendi vatandaşımızın sağlığıdır.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Tek bir insanımızın bile bu meşhum hastalık sebebiyle acı çekmesine, hele hele hayatını kaybetmesine gönlümüz razı gelmez. ayının manevi ikliminde tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar ve diğer ibadetlerimiz ruhumuzu zenginleştirirken tedbirlere riayet ederek salgının boynunu da Allah'ın izniyle kıracağız."

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

GÜNCEL RİSK HARİTASI DEĞERLENDİRİLECEK

Tüm bu bilgiler ışığında 'de tüm illerde gözler ayından bir gün önce toplanacak 'na çevrildi. Yüz yüze gerçekleştirilecek kurul toplantısında 81 ilden gelecek son güncel risk ve renk haritası durumu değerlendirilecek.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

YENİ TEDBİRLER İÇİN YOĞUN GÜNDEM

Vaka sayıları, hastane doluluk oranları doğrultusunda alınacak yeni tedbirler konuşulacak. Masada şehirler arası seyahat yasağı, kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi ve tam kapanma gibi seçenekler bulunuyor. Tam kapanma tedbirinin gündeme gelmesinin nedeni, art arda rekor üzerine rekor kıran vaka sayıları.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Edinilen son dakika bilgisine göre toplantısında ayı öncesi okullardaki son durum da konuşulacak.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

OKULLAR KAPATILABİLİR

Okullara ek tedbir ya da kapama seçeneği de gündeme gelecek.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Tam kapanmanın vaka sayısını düşürmek için en uygun yöntemlerden biri olduğu ifade edilirken, ancak tam kapanma olmaması halinde bir dizi önerinin de tarafından sunulduğu dile getirildi.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

ÖNERİLER KABİNEYE GÖNDERİLECEK

'nun önerilerinin salı günü kabine toplantısında ele alınması ve son kararların bu toplantıdan sonra duyurulması bekleniyor.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Tam kapanma olmasa bile bir dizi yeni tedbirin gündeme alınması söz konusu olabilecek.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Güncel veriler:

'de son 24 saatte 302 bin 735 Kovid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden kamuoyu ile paylaşıldı.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Buna göre, 'de son 24 saatte 302 bin 735 Kovid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 497 oldu.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Son 24 saatte 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 301 bin 217'ye yükseldi.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Toplam test sayısı 41 milyon 297 bin 580'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 798 bin 333, vefat sayısı 33 bin 702, ağır hasta sayısı 2 bin 739 oldu.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MÜJDE

Başkan 'ın talimatıyla Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren çiftçiye destek verilecek.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Toprak Mahsulleri Ofisi, ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 250-300 bin ton yemeklik patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltik satın alacak. Alınan ürün ise vatandaşa ücretsiz dağıtılacak.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

TÜRKİYE genelinde Kovid-19 tedbirleri

Kars'ta 2, Çanakkale'de 1 köy, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Öte yandan, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Kırıkkale'de 17, Bursa'da 13, Samsun'da 3 kişiye ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eğlence düzenleyen bir işletme ile 72 müşterisine para cezası verildi.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Gaziantep'te dün yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 185, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 69 kişiye para cezası uygulandı.

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Hakkari

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Hatay;

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Isparta

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Mersin

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

İstanbul

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

İzmir

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Kars

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Kastamonu

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Kayseri

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Kırklareli

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Kırşehir

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Kocaeli

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Konya

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Kütahya

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Malatya

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Manisa

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Kahramanmaraş

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Mardin

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Muğla

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Muş: Turuncu

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Nevşehir

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Niğde

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Ordu

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Rize

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Sakarya

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Samsun

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Siirt: Turuncu

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Sinop

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Sivas

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Tekirdağ

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Tokat

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Trabzon

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Tunceli

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Şanıurfa

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Uşak: Turuncu

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Van

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Yüzgat:

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Zonguldak

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Aksaray

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Bayburt

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Karaman

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Kırıkkale

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

ŞIRNAK MAVİDEN SARIYA GEÇTİ VE VAKA SAYILARI 100 BİNDE 23'Ü GEÇTİ

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Batman Turuncu

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Bartın

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Ardahan

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Iğdır

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Yalova

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Karabük

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Kilis

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Osmaniye

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Düzce

Risk durumu: Çok yüksek

Renk kodu: 4 - Kırmızı

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Güncel risk haritası

Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler

Güncel renk haritası

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Son dakika haber | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! Kabine toplantısında masadaki tedbirler
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