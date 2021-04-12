Son dakika haber | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! Kabine toplantısında masadaki tedbirler

Türkiye'de 50 binin üzerine çıkan koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili çarpıcı son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Gündemde ise tam kapanma tartışmaları var. Gözler Pazartesi günü yapılacak Bilim Kurulu ve Salı Başkan Erdoğan'ın Bakanlarla birlikte gerçekleştireceği Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı kararlarına çevrildi. İşte kritik tedbirler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine öncesi yaptığı açıklamalar ve son dakika kararlarının alınacağı 2 kritik toplantıya dair önemli notlar;
SON DAKİKA: 2 KRİTİK TOPLANTI PEŞ PEŞE YAPILACAK
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanacak. Daha önce uygulanan ve vaka sayılarını düşüren tedbirler tekrar masaya getirilecek. Yeni tedbirlerde 2020 yılı örnek alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da devletin zirvesi ile Bilim Kurulu tavsiyelerini ve son durumu bir sunumla paylaşacak.
BİLİM KURULU TOPLANTISI YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞİYOR;
KRİTİK DURUM ELE ALINIP KABİNEYE TAVSİYE KARARLARI GÖNDERİLECEK
Koronavirüs tablosundaki hızlı artış sürerken, "Tam kapanma olacak mı?" sorusunun yanıtı için gözler şimdi pazartesi günü gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısında. Toplantıya kurul üyeleri yüz yüze katılacak. Sonrasında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.
BİLİM KURULU ÜYESİ KAYIPMAZ; BUNUNLA BAŞ EDEBİLMEMİZ İÇİN ŞART…
Doç Dr. Afşin Emre Kayıpmaz bu toplantımızda artık Ramazan ayı içerisinde vaka sayılarını düşürme, insan hareketliliğini azaltmaya yönelik tedbirlerin gündeme alınacağını düşünüyorum. Bununla baş edebilmemiz için belirli tedbirlerin masamızda olması gerekiyor.
İşte önce Koronavirüs Bilim Kurulu sonra da Kabinede konuşulacağı belirtilen tedbirler;
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: SIKINTILARI ORTADAN KALDIRMAKTA KARARLIYIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektöründe ülke potansiyelinin çok büyük olduğunu, hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Sadece salgının Türkiye ile dünyada, insan hareketliliklerine uygun bir zemin oluşturmasını beklediklerini ifade eden Erdoğan, aynı şekilde salgın tedbirlerinden etkilenen yeme içme sektöründekiler başta olmak üzere tüm esnafın sıkıntılarını bildiklerini ve bunu özellikle ortadan kaldırmak için gayret gösterdiklerini söyledi.
EN ÖNEMLİSİ VATANDAŞIN SAĞLIĞI
Başkan Erdoğan, salgın tehdit olmaktan çıktığında normalleşme adımlarını hemen başlatırken, tehdit yeniden arttığında mecburen sıkılaştırmaya yöneldiklerini ifade etti.
ÖNEMLİ İFADE: TÜRKİYE'Yİ GENEL OLARAK DİNLENDİRMEK
Kabine toplantısı öncesi "Amacımız, ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır." diyen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"TÜRKİYE'DE SALGINI YENSEK DAHİ…"
"Buradan Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, hatta tek başına salgını tümüyle yenmesi önemli ya da yeterli değildir. Asıl olan, yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak, hatta mümkünse önünde gitmektir.
AVRUPA'DA AĞIR KAPATMA TEDBİRLERİ VAR
Bugün Avrupa ülkelerinin hemen tamamı, Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor. Üstelik bu ülkelerin sağlık sistemleri de tam anlamıyla felç durumdadır. Şayet biz ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek mayısla birlikte başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve bunun içeride yol açacağı ticari hareketliliği yakalayabiliriz.
SALGININ BOYUNUNU KIRACAĞIZ
Bunları gerçekleştiremediğimiz takdirde sadece turizmde bir sezonu daha kaçırmakla kalmayacak, yurt dışına yapılacak iş ve aile ziyaretleri de dahil olmak üzere pek çok alanda ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Elbette en önemlisi de kendi vatandaşımızın sağlığıdır.
Tek bir insanımızın bile bu meşhum hastalık sebebiyle acı çekmesine, hele hele hayatını kaybetmesine gönlümüz razı gelmez. Ramazan ayının manevi ikliminde tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar ve diğer ibadetlerimiz ruhumuzu zenginleştirirken tedbirlere riayet ederek salgının boynunu da Allah'ın izniyle kıracağız."
GÜNCEL RİSK HARİTASI DEĞERLENDİRİLECEK
Tüm bu bilgiler ışığında Türkiye'de tüm illerde gözler Ramazan ayından bir gün önce toplanacak Bilim Kurulu'na çevrildi. Yüz yüze gerçekleştirilecek kurul toplantısında 81 ilden gelecek son güncel risk ve renk haritası durumu değerlendirilecek.
YENİ TEDBİRLER İÇİN YOĞUN GÜNDEM
Vaka sayıları, hastane doluluk oranları doğrultusunda alınacak yeni tedbirler konuşulacak. Masada şehirler arası seyahat yasağı, kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi ve tam kapanma gibi seçenekler bulunuyor. Tam kapanma tedbirinin gündeme gelmesinin nedeni, art arda rekor üzerine rekor kıran vaka sayıları.
Edinilen son dakika bilgisine göre Bilim Kurulu toplantısında Ramazan ayı öncesi okullardaki son durum da konuşulacak.
OKULLAR KAPATILABİLİR
Okullara ek tedbir ya da kapama seçeneği de gündeme gelecek.
Tam kapanmanın vaka sayısını düşürmek için en uygun yöntemlerden biri olduğu ifade edilirken, ancak tam kapanma olmaması halinde bir dizi önerinin de Bilim Kurulu tarafından sunulduğu dile getirildi.
ÖNERİLER KABİNEYE GÖNDERİLECEK
Bilim Kurulu'nun önerilerinin salı günü kabine toplantısında ele alınması ve son kararların bu toplantıdan sonra duyurulması bekleniyor.
Tam kapanma olmasa bile bir dizi yeni tedbirin gündeme alınması söz konusu olabilecek.
Güncel veriler:
Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 735 Kovid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 735 Kovid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 497 oldu.
Son 24 saatte 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 301 bin 217'ye yükseldi.
Toplam test sayısı 41 milyon 297 bin 580'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 798 bin 333, vefat sayısı 33 bin 702, ağır hasta sayısı 2 bin 739 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MÜJDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren çiftçiye destek verilecek.
Toprak Mahsulleri Ofisi, ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 250-300 bin ton yemeklik patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltik satın alacak. Alınan ürün ise vatandaşa ücretsiz dağıtılacak.
TÜRKİYE genelinde Kovid-19 tedbirleri
Kars'ta 2, Çanakkale'de 1 köy, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Öte yandan, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Kırıkkale'de 17, Bursa'da 13, Samsun'da 3 kişiye ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eğlence düzenleyen bir işletme ile 72 müşterisine para cezası verildi.
Gaziantep'te dün yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 185, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 69 kişiye para cezası uygulandı.
Hakkari
Hatay;
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Isparta
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Mersin
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
İstanbul
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
İzmir
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Kars
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Kastamonu
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Kayseri
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Kırklareli
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Kırşehir
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Kocaeli
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Konya
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Kütahya
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Malatya
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Manisa
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Kahramanmaraş
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Mardin
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Muğla
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Muş: Turuncu
Nevşehir
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Niğde
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Ordu
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Rize
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Sakarya
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Samsun
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Siirt: Turuncu
Sinop
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Sivas
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Tekirdağ
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Tokat
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Trabzon
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Tunceli
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Yüzgat:
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Zonguldak
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Aksaray
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Bayburt
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Karaman
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Kırıkkale
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
ŞIRNAK MAVİDEN SARIYA GEÇTİ VE VAKA SAYILARI 100 BİNDE 23'Ü GEÇTİ
Batman Turuncu
Bartın
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Ardahan
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Iğdır
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Yalova
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Karabük
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Kilis
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı
Osmaniye
Risk durumu: Çok yüksek
Renk kodu: 4 - Kırmızı