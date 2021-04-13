Son Dakika Haberi! Başkan Erdoğan: Kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu faaliyetlerine ara verecek

Son Dakika Haberi: Türkiye'de artan koronavirüs vakalarının ardından gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Yükselen verilerle birlikte yeni tedbirlerin gelmesi beklenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları duyurdu.

"KAFE, KIRAATHANE, LOKAL, ÇAY BAHÇESİ, SPOR SALONU FAALİYETLERİNE ARA VERECEK"

Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada kısmi kapanmaya gidileceğini vurgularken bazı işletmelerin bayram sonuna kadar kapalalı olacağını aktardı. Alınan karar neticesinde; yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerini durduracak.

HAFTA İÇİ KISITLAMA SAATİ GÜNCELLENDİ

Öte yandan Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Ayrıca hafta içi uygulanan kısıtlama saati akşam 19:00-05:00 olarak güncellendi. Zorunlu haller dışında şehirler arası seyahat da yasaklandı.