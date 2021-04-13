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Giriş Tarihi: 13.4.2021 19:04 Son Güncelleme: 13.4.2021 19:47

Son Dakika Haberi! Başkan Erdoğan: , , lokal, çay bahçesi, spor salonu faaliyetlerine ara verecek

Son Dakika Haberi! Başkan Erdoğan: Kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu faaliyetlerine ara verecek

Son Dakika Haberi! bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Başkan Erdoğan artan vakalar sonrası alınan yeni kısıtlama kararlarını duyurdu. Bu kapsamda; yeme içme hizmeti veren , , lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine ara verecek.

Son Dakika Haberi: Türkiye'de artan koronavirüs vakalarının ardından gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Yükselen verilerle birlikte yeni tedbirlerin gelmesi beklenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları duyurdu.

"KAFE, KIRAATHANE, LOKAL, ÇAY BAHÇESİ, SPOR SALONU FAALİYETLERİNE ARA VERECEK"

Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada kısmi kapanmaya gidileceğini vurgularken bazı işletmelerin bayram sonuna kadar kapalalı olacağını aktardı. Alınan karar neticesinde; yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerini durduracak.

HAFTA İÇİ KISITLAMA SAATİ GÜNCELLENDİ

Öte yandan Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Ayrıca hafta içi uygulanan kısıtlama saati akşam 19:00-05:00 olarak güncellendi. Zorunlu haller dışında şehirler arası seyahat da yasaklandı.

LOKANTALAR GEL AL VE PAKET SERVİS HİZMETİ VERECEK

Eğitim, sınav sürecindeki 8, 12. ve okul öncesi eğitim kurumları hariç tüm sınıflar uzaktan eğitimle devam edecek. Lokanta ve benzeri işletmeler belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmeti verecek. Düğün ve nişan gibi organizasyonların tamamı bayram sonrasına ertelendi.

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Son Dakika Haberi! Başkan Erdoğan: Kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu faaliyetlerine ara verecek
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