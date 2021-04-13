Başkan Erdoğan'dan son dakika Ramazan yasakları açıklaması! | Video
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından milyonların merakla beklediği kararları tek tek açıkladı. Buna göre; Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulanacak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, hafta içi kısıtlama saatleri akşam 19.00-05.00 arası olarak güncellendi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yeniden toplu taşıma kullanım yasağı gelirken, yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verildi. İşte diğer kararlar...