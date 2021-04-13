Video Haber Son Dakika Haberi! Başkan Erdoğan: Kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu faaliyetlerine ara verecek | Video

Son Dakika Haberi! Başkan Erdoğan: Kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu faaliyetlerine ara verecek | Video

Son Dakika Haberi! Başkan Erdoğan: Kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu faaliyetlerine ara verecek | Video
13.04.2021 | 19:52

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Son Dakika Haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Başkan Erdoğan artan vakalar sonrası alınan yeni kısıtlama kararlarını duyurdu. Bu kapsamda; yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine ara verecek.

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