Son Dakika Haberi! Başkan Erdoğan: Kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu faaliyetlerine ara verecek | Video
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Son Dakika Haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Başkan Erdoğan artan vakalar sonrası alınan yeni kısıtlama kararlarını duyurdu. Bu kapsamda; yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine ara verecek.