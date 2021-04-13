Son dakika... FETÖ'nün X listesi deşifre oldu: 900 kişilik yapılanmayı itiraf etti...

900 KİŞİLİK LİSTE

Yapılanmanın yönetim şemasını açıklayan M.B. Türkiye'de 2014'te örgütle bağlantısı olan vali, vali yardımcısı ve kaymakamın bulunduğu yaklaşık 900 kişilik bir liste olduğunu belirterek şunları söyledi:

Mülki idarecilerin tamamının bulunduğu bir liste vardı. Bu listeyi İçişleri Bakanlığı'nda görevli Ö.D. isimli şahıs, A.B'ye verirdi. Listede güncel olarak vali, vali yardımcıları ve kaymakamların genel bilgileri ile fotoğrafları vardı. Bu bilgiler Mehmet kod tarafından X listesine dönüştürülüyordu. Bir sütunda mülki idare amirlerinin görüşleri yazılır, örgüt mensubu ise X işareti koyulurdu.