Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! 21 günlük tam kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Türkiye, Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı kararları merakla bekliyor. Kabine Toplantısı'nda milyonların merakla beklediği "21 günlük tam kapanma mı yoksa ek tedbirler mi alınacak?" sorusu da yanıt buldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, alternatifli birçok önerinin kabineye sunulduğunu ve bunların kabine toplantısına değerlendirilerek yeni tedbirlerin belirleneceğini belirtti.

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ

Milyonların beklediği Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından alınan yeni kararları açıklıyor.

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İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sözlerime başlarken, milletimizin ve tüm İslam aleminin bugün ilk orucunu tuttuğumuz ramazan şerifini tebrik ediyorum. Rahmet ve bereket ayı olan ramazanın milletimizle birlikte tüm insanlığın sağlık huzurlu günlere kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Rabbimden bizleri ramazana ulaştırdığı gibi sağlık ve afiyetle bayrama eriştirmesini niyaz ediyorum.

Son Kabine Toplantımızdan bu yana, ülkemiz açısından çok önemli bir dizi programa katıldık. AB liderleri ile gümrük birliği, vize serbestisi dahil gündemdeki gelişmeleri konuştuk. Türkiye, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde en baştan beri şeffaf ve samimi olmuştur. Avrupa Birliği'nden tek talebimiz diğer ülkelerle aynı süreçlerden geçmemiz.

Avrupa ülkelerinde salgın sürecinde yaşanan toplumsal karmaşalar karşısında yaşanan tepkiler, Türkiye'ye yönelik çifte standardı bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizinden ekonomi ve turizme kadar birçok konuyu telefonda görüştük. Rusya ile birçok alanda başarılı işlere imza attığımızı söylemek istiyorum. Rusya ile şartlar ne olursa olsun diyalog kanallarını açık tutmamız başarılı sonuçlara vesile oluyor. Hemen ertesi gün de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i İstanbul'da ağırladık. Sayın Zelenskiy ile Donbass krizi başta olmak üzere Kırım konusunda da ortak görüşte olduğumuzu bir kez daha teyit ettik.