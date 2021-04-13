Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! 21 günlük tam kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberleri... Türkiye, Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı kararları merakla bekliyor. Kabine Toplantısı'nda milyonların merakla beklediği "21 günlük tam kapanma mı yoksa ek tedbirler mi alınacak?" sorusu da yanıt buldu. Peki yüz yüze eğitim devam edecek mi? Seyahat yasağı gelecek mi? Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, alınan yeni kararları açıklıyor. İşte detaylar...