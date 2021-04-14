Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması! "Tüm insanlığın hizmetine sunacağız"

ÇEVRECİLİK VURGUSU!

İstanbul Boğazı'nın da Kanal İstanbul sayesinde rahatlayacağını belirten Erdoğan "Kanal İstanbul Projesi ile İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması | Video

"MONTRÖ İLE ALAKASI YOK"

Başkan Erdoğan ayrıca "Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır." diye ekledi.