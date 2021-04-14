Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması! "Tüm insanlığın hizmetine sunacağız"

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli bilgiler verdi.
Başkan Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi | Video
"ÜLKEMİZİN VE İNSANLIĞIN KULLANIMINA SUNACAĞIZ"
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde; " İnşallah Kanal İstanbul'u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız."
KENDİ EGEMENLİĞİMİZİ TESİS ETTİĞİMİZ BİR ESER
Kanal İstanbul'un Türkiye'nin bağımsızlığı noktasında da önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Erdoğan "Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz." dedi.
ÇEVRECİLİK VURGUSU!
İstanbul Boğazı'nın da Kanal İstanbul sayesinde rahatlayacağını belirten Erdoğan "Kanal İstanbul Projesi ile İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacak." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması | Video
"MONTRÖ İLE ALAKASI YOK"
Başkan Erdoğan ayrıca "Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır." diye ekledi.