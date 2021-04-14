Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı! | Video
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelen Başkan Erdoğan, "İşsizlikte iyi bir noktadayız, son rakamlar ciddi artış değil" ifadelerini kullandı.