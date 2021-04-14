Video Haber Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı! | Video

Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı! | Video

Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı! | Video
14.04.2021 | 18:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı! | Video 01:48
Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı! | Video 14.04.2021 | 18:12
SON DAKİKA: Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti! | Video 01:02
SON DAKİKA: Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti! | Video 14.04.2021 | 17:51
SON DAKİKA: Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti! Yıldırım Akbulut kimdir? | Video 01:40
SON DAKİKA: Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti! Yıldırım Akbulut kimdir? | Video 14.04.2021 | 17:53
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması | Video 01:46
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması | Video 14.04.2021 | 16:25
Başkan Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi | Video 00:48
Başkan Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi | Video 14.04.2021 | 16:08
'128 Milyar Dolar buhar oldu' çarpıtmasının ardında ne var? İşte Merkez Bankası döviz rezervi gerçeği... 15:22
'128 Milyar Dolar buhar oldu' çarpıtmasının ardında ne var? İşte Merkez Bankası döviz rezervi gerçeği... 14.04.2021 | 15:08
AK Parti Mecli Üyesi Saim Kadıoğlu'dan CHP'li Başkan Şükür Genç'e arıtma tesisi tepkisi | Video 01:48
AK Parti Mecli Üyesi Saim Kadıoğlu'dan CHP'li Başkan Şükür Genç'e arıtma tesisi tepkisi | Video 14.04.2021 | 15:12
Eski Bakan Ufuk Söylemez, AK Partili seçmenlere hakaret etti | Video 01:54
Eski Bakan Ufuk Söylemez, AK Partili seçmenlere hakaret etti | Video 14.04.2021 | 12:32
Can Ataklı’dan olay itiraf: Bir darbenin eşiğinden dönüldü | Video 01:26
Can Ataklı’dan olay itiraf: Bir darbenin eşiğinden dönüldü | Video 14.04.2021 | 12:31
Başkan Erdoğan böyle duyurdu: Hava-hava füzemiz Bozdoğan'dan tam isabet | Video 01:37
Başkan Erdoğan böyle duyurdu: "Hava-hava füzemiz Bozdoğan'dan tam isabet" | Video 14.04.2021 | 11:15
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı 00:39
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı 14.04.2021 | 09:46
Son dakika! İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 11 şüpheli yakalandı | Video 01:06
Son dakika! İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 11 şüpheli yakalandı | Video 14.04.2021 | 07:51
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'kısmi kapanma' konulu genelge! Detaylar belli oldu | Video 07:04
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'kısmi kapanma' konulu genelge! Detaylar belli oldu | Video 14.04.2021 | 01:19
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler tabloya ne zaman yansıyacak? Uzman isim tarih verdi | Video 14:32
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler tabloya ne zaman yansıyacak? Uzman isim tarih verdi | Video 14.04.2021 | 00:01
AFAD son dakika duyurdu: Muğla açıklarında korkutan deprem! | Video 02:16
AFAD son dakika duyurdu: Muğla açıklarında korkutan deprem! | Video 13.04.2021 | 23:57
Sivas'ta skandal görüntüler! Hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı | Video 05:44
Sivas'ta skandal görüntüler! Hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı | Video 13.04.2021 | 23:08
Jandarmadan büyük FETÖ operasyonu: 47 şüpheli gözaltında | Video 01:40
Jandarmadan büyük FETÖ operasyonu: 47 şüpheli gözaltında | Video 13.04.2021 | 22:14
Muhalefet 128 milyar dolar çarpıtmasıyla ne yapmak istiyor? İşte gerçekler | Video 05:29
Muhalefet 128 milyar dolar çarpıtmasıyla ne yapmak istiyor? İşte gerçekler | Video 13.04.2021 | 22:09
Estetiğin dozunu kaçıran ünlü şarkıcı Petek Dinçöz’ün son hali şaşırttı! Petek Dinçöz bambaşka biri oldu! | Video 00:33
Estetiğin dozunu kaçıran ünlü şarkıcı Petek Dinçöz’ün son hali şaşırttı! Petek Dinçöz bambaşka biri oldu! | Video 13.04.2021 | 21:49
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçiliyor! | Video 01:46
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçiliyor! | Video 13.04.2021 | 21:09

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelen Başkan Erdoğan, "İşsizlikte iyi bir noktadayız, son rakamlar ciddi artış değil" ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA