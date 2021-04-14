Video Haber Başkan Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi | Video

Başkan Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi | Video

Başkan Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi | Video
14.04.2021 | 16:08

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Programa ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde genç kardeşlerimle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım. Bu güzel buluşmaya dair paylaşımlarımızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz."

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