Başkan Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:46
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması | Video 14.04.2021 | 16:25
00:48
Başkan Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi | Video 14.04.2021 | 16:08
15:22
01:48
01:54
Eski Bakan Ufuk Söylemez, AK Partili seçmenlere hakaret etti | Video 14.04.2021 | 12:32
01:26
Can Ataklı’dan olay itiraf: Bir darbenin eşiğinden dönüldü | Video 14.04.2021 | 12:31
01:37
00:39
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı 14.04.2021 | 09:46
01:06
Son dakika! İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 11 şüpheli yakalandı | Video 14.04.2021 | 07:51
07:04
14:32
02:16
AFAD son dakika duyurdu: Muğla açıklarında korkutan deprem! | Video 13.04.2021 | 23:57
05:44
01:40
Jandarmadan büyük FETÖ operasyonu: 47 şüpheli gözaltında | Video 13.04.2021 | 22:14
05:29
00:33
01:46
01:27
04:34
30:12
Başkan Erdoğan'dan son dakika Ramazan yasakları açıklaması! | Video 13.04.2021 | 19:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Programa ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı.
"Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde genç kardeşlerimle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım. Bu güzel buluşmaya dair paylaşımlarımızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz."