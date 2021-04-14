Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Ramazan tedbirlerini açıkladı! Kısmi kapanma kararları ve sokağa çıkma saatleri neler?

PUTIN İLE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK

Geçtiğimiz cuma günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile turizmden Ukrayna krizine kadar pek çok konunun yer aldığı verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Ertesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi İstanbul'da ağırladık. Tatar kardeşlerimizin Kiev'de gerçekleştirmeyi düşündüğü konut ve cami projesinde destek istedik. Pazar günü Uluslararası Demokratlar Birliği'nin kadın ve gençlik kollarıyla bir araya geldik. 60 yıl önce misafir işçi olarak gittikleri Avrupa'da bugün 6 milyonluk temsil gücüne ulaşan vatandaşlarımızın her konuda yanında olacağız.