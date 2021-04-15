Eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut'a veda: Başkan Erdoğan da cenazede

Dün hayatını kaybeden Eski Başbakan Yıldırım Akbulut için Ankara'da bugün cenaze töreni düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da törene katılırken kısa bir konuşma yaptı. Akbulut'a rahmet dileyen Erdoğan "Başarılı çalışmalarıyla anılacak Yıldırım Akbulut beye rahmet diliyor, yakınlarına milletimize baş sağlığı diliyorum. Rabbim cenetiyle, cemaliyle müşerref kılsın" dedi.

DEVLET MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Akbulut'un naaşı Erdoğan'ın konuşmasının ardından devlet mezarlığına defnedilmek üzere araca alındı.