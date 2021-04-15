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Giriş Tarihi: 15.4.2021 13:29 Son Güncelleme: 15.4.2021 13:41

Eski Başbakanlardan 'a veda: Başkan Erdoğan da cenazede

Eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut'a veda: Başkan Erdoğan da cenazede

Eski Başbakan için düzenlenen cenaze töreni Ankara'da gerçekleşti. Başkan da törene katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Erdoğan Akbulut için rahmet dilerken "Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın" dedi.

Dün hayatını kaybeden Eski Başbakan Yıldırım Akbulut için Ankara'da bugün cenaze töreni düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da törene katılırken kısa bir konuşma yaptı. Akbulut'a rahmet dileyen Erdoğan "Başarılı çalışmalarıyla anılacak Yıldırım Akbulut beye rahmet diliyor, yakınlarına milletimize baş sağlığı diliyorum. Rabbim cenetiyle, cemaliyle müşerref kılsın" dedi.

DEVLET MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Akbulut'un naaşı Erdoğan'ın konuşmasının ardından devlet mezarlığına defnedilmek üzere araca alındı.

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Eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut'a veda: Başkan Erdoğan da cenazede
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