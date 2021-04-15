Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un cenaze namazına katıldı
15.04.2021 | 13:39

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Eski Başbakan Yıldırım Akbulut için düzenlenen cenaze töreni Ankara'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Akbulut için rahmet dilerken "Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın" dedi.

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