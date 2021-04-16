Uçağı acil iniş yapan Bakan Pakdemirli: Havalandıktan 45 dakika sonra şiddetli bir sesle irkildim

"BİRAZ İRTİFA KAYBETTİK"

Malatya'ya inmek istediklerini söylediler. Hem lojistik hem de uçağın tamiri açısında burayı uygun gördüler. Ben de tamam dedim. Biraz irtifa kaybettik. İrtifa kaybetmekle beraber, sesin de azaldığını fark ettik. Arkadaşlar iniş pozisyonuna geçtiler. Hem kokpit hem de kabin arasında bilgi paylaşımları oldu. Daha sonra uçağın sol motorunda arıza olduğu ortaya çıktı. İnişinin hemen akabinde de motoru kapattık. Sağ salim Malatya'ya iniş yaptık. Allah beterinden esirgesin. Tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldık. Ama herkes son derece sakindi. Herkes daha çok arızanın nasıl giderileceği için bir gayret içerisindeydiler" dedi.