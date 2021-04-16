Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim | Video
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Şırnak’a giderken arızalanması sonucu Malatya’ya acil iniş yapan uçakta bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Koltuğumdan otururken gözlerimi dinlendiriyordum. Sesle beraber irkildim. Rabbim beterinden saklasın" dedi.