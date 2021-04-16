Video Haber Son dakika! Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arıza yaptı! İşte yaşananlar | Video

Son dakika! Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arıza yaptı! İşte yaşananlar | Video

Son dakika! Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arıza yaptı! İşte yaşananlar | Video
16.04.2021 | 12:31

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin uçağı havada arıza yaptı. Ankara’dan Şırnak’a giden uçak Malatya’ya acil iniş yaptı. Ankara'dan Şırnak'a giden Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Uçak Malatya'ya acil iniş yaptı. Bakan Pakdemirli, Şırnak'a Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışına katılmak amacıyla gidiyordu.

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