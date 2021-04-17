CHP'nin algı operasyonu ifşa oldu! 128 milyar dolar yalanı patladı...

CHP uzun süredir kamuoyunda, '128 milyar dolar nerede?' şeklinde bir karalama ve iftira kampanyası yürütüyor. Birçok isim 'Kayıp rezerv söz konusu olamaz' diye açıklamalar yapsa da CHP ısrarla algı operasyonuna devam etti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan 128 milyar dolar açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara yanıt verdi. Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında, ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmenin mümkün olmadığını vurgulayan Kavcıoğlu, "Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Anılan platformlarda piyasa dinamiklerinden bağımsız, piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması mümkün değildir" dedi.

Döviz alım-satımlarının koordinasyon içerisinde yapılabilmesi için Şubat 2017'de Hazine Müsteşarlığı ile protokol imzaladıklarını bildiren Kavcıoğlu, protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz-talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunulduğunun altını çizdi.

CHP’nin yalan stratejisini Sedef Kabaş açık etti: Önce bir yalanı ortaya atın | Video

CHP'NİN YALAN STRATEJİSİNİ SEDEF KABAŞ AÇIK ETTİ: ÖNCE BİR YALANI ORTAYA ATIN

CHP'nin sosyal medya üzerinden geliştirdiği bir yalanı ortaya atıp kitleleri inandırma strateji son olarak Merkez Bankası rezervleri üzerinden sürdürülen tartışma ile bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bu stratejinin nasıl işlediğini ise CHP'nin fonladığı TELE1 kanalının spikeri Sedef Kabaş katıldığı bir eğitimde adeta itiraf etti. Kabaş'ın kendisine dinleyenin gruba verdiği dersteki "Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret." sözleri sosyal medyanın en fazla tartıştığı başlıklar arasına girdi.

'Kayıp Rezerv' yalanını CHP kendisi de çökertti İlhan Kesici: 128 milyar dolar kaybolmaz...

CHP'NİN YALANINI İLHAN KESİCİ ÇÜRÜTTÜ

CHP İstanbul Milletvekili ve ekonomist İlhan Kesici, Halk TV'de katıldığı programda, CHP'nin "128 milyar dolar nerede" algısına ters düşecek açıklamalar yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) eski Müşteşarı İlhan Kesici, katıldığı canlı yayında, partisinin 'Kayıp Rezerv' yalanını çökertti. Kesici, "Rezerv kaybolmaz. Devletin her şeyi kayıt altındadır" derken, Merkez Bankası kayıtlarını işaret etti. Kesici, "Bir kere onu söyleyeyim. Kaybolmaz. Girerseniz Merkez Bankası bilançosuna, okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarını, görülür." şeklinde konuştu.