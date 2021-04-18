CHP’nin yalan stratejisini Sedef Kabaş açık etti: Önce bir yalanı ortaya atın | Video

CHP'nin sosyal medya üzerinden geliştirdiği bir yalanı ortaya atıp kitleleri inandırma strateji son olarak Merkez Bankası rezervleri üzerinden sürdürülen tartışma ile bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bu stratejinin nasıl işlediğini ise CHP'nin fonladığı TELE1 kanalının spikeri Sedef Kabaş katıldığı bir eğitimde adeta itiraf etti. Kabaş'ın kendisine dinleyenin gruba verdiği dersteki “Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun” sözleri sosyal medyanın en fazla tartıştığı başlıklar arasına girdi. Son olarak, CHP İstanbul Milletvekili ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) eski Müşteşarı İlhan Kesici, katıldığı canlı yayında, partisinin 'Kayıp Rezerv' yalanını çökertti. Kesici, "Rezerv kaybolmaz. Devletin her şeyi kayıt altındadır" derken, Merkez Bankası kayıtlarını işaret etti. Kesici, "Bir kere onu söyleyeyim. Kaybolmaz. Girerseniz Merkez Bankası bilançosuna, okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarını, görülür." şeklinde konuştu.