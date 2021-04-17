'Kayıp Rezerv' yalanını CHP kendisi de çökertti İlhan Kesici: 128 milyar dolar kaybolmaz...

CHP İstanbul Milletvekili ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müşteşarı İlhan Kesici, katıldığı canlı yayında partisinin 'Kayıp rezerv' iftirasını çökertti. Kesici, "Nereye gitti, nereye gider, nereden gelir? O bilgilerin üzerine tahminimiz var ama şimdi söylersek kendi söylediğimiz şeyi kırmış oluruz. Ama şunu söyleyeyim kaybolmaz." dedi.